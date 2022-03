Así transcurrió el primer Día sin IVA de 2022: ventas superaron $7,6 billones

Con un registro de ventas que superaron los $7,6 billones, se llevó a cabo la primera jornada del Día sin IVA del 2022 y la séptima de la historia.

Estos datos marcan un incremento relevante frente a la primera jornada del año pasado, cuando las ventas alcanzaron los $2,39 billones.

Esto fue registrado por los datos de facturación electrónico recopilados por la DIAN, donde además, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, informó sobre 1,2 millones de transacciones en línea por $523 mil millones.

Respecto al último día sin IVA de 2021 realizado el pasado 3 de diciembre, el número total de transacciones digitales aprobadas por comercio electrónico disminuyó 2,8 %.

La ministra de Comercio, María Ximena Lombana, destacó los positivos resultados registrados.

“Los hechos confirman que hemos aprendido a aprovechar las oportunidades ahorro de forma ordenada, respetando los protocolos de bioseguridad y las indicaciones para un comportamiento adecuado”, indicó la ministra.

Por regiones, la información de la DIAN muestra que los mayores crecimientos en el volumen de ventas se dieron en Bogotá con el 12,3 %, Atlántico que registró un crecimiento de 21,3 %, Magdalena con 45,9 %, Quindío con 17,9 % y Chocó con el 61,8 %.

Entre tanto, Maria Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, afirmó que se registraron picos de ventas a través de comercio electrónico entre las 12:00 a.m. y 1:00 a.m. y entre las 11:00 a.m. y 12:00 m.

“La intención de búsqueda de los consumidores sobre el primer día sin IVA de 2022 evidenció un crecimiento del 13,6 % respecto a un viernes promedio de febrero de 2022”, resaltó la presidenta.

El director de la DIAN, Lisandro Junco, confirmó que las prendas de vestir, artículos deportivos, productos agrícolas, computadores y electrodomésticos fueron los que mayores ventas generaron durante esta jornada.

Barranquilla. Si bien en las primeras horas de la mañana la asistencia de público en los distintos negocios comerciales avanzaba de manera moderada, dicho panorama se incrementó en las horas del mediodía en adelante.

Yilda Castro, directora de Fenalco Atlántico, afirmó que estas jornadas sirven de impulso a la reactivación económica de todos los negocios comerciales de Barranquilla.

“Los días sin IVA representan grandes ventas para todos los comerciantes, lo que genera un gran impacto económico para el desarrollo de la ciudad. Es difícil compararnos con la última jornada realizada en diciembre, dado que este último mes siempre tiene ese gran dinamismo, y aunque se realiza ahora en marzo por primera vez, se nota un gran optimismo por la mayoría de los comerciantes”, dijo la directora de Fenalco Atlántico.

Agregó que “el 2022 trajo un elemento que ha hecho que las expectativas estén divididas por parte de los compradores, y es la inflación del 8,01 % anual”.

Carmen Lora, compradora en un centro comercial de la ciudad, sostuvo que estas son oportunidades para comprar los artículos básicos para el hogar.

“Yo esperé este día para comprarme unos zapatos que estaban en promoción, y ahora para la próxima jornada voy a ver si saco una nevera que realmente la necesito”, dijo la compradora.

Por otro lado, Juan Carlos Anaya, administrador de un negocio comercial de tecnología, instó a aprovechar la exención de este impuesto con las distintas promociones y descuentos en celulares, equipos de sonidos, televisores, computadores, entre otros.

“Esta es una gran oportunidad que tienen los clientes para aprovechar este beneficio del Estado, y así como en las jornadas anteriores, contamos con las mejores expectativas, realizando buenas promociones para que cada comprador pueda ver reflejado su pago de forma más accesible”, manifestó el administrador.