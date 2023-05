Generación Z incrementa el consumo de tarjetas de crédito

Así explica Roberto Ramírez, un joven barranquillero, el comienzo de su vida crediticia. Como él, hay muchas personas entre 18 y 28 años que han podido acceder a tarjetas de crédito tras la pandemia.

“Se me hacía casi imposible de comprar de contado una nevera para mi casa, ya que no tenía el dinero completo, pero me arriesgué ante la oportunidad que me dio una entidad bancaria y pude adquirirla, eso sí, cumpliendo a cabalidad con las cuotas”, dijo Lorena Pinillos.