Las acciones que buscan mitigar el impacto de la inflación en el Atlántico

Joseph Daccarett, analista económico, calificó como positivas tres de las cuatro medidas propuestas por el grupo de empresarios en conjunto con la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Manifestó que los puntos relacionados con los bonos y el aumento al subsidio de transporte son razonables y se convierten en una ayuda para quienes ganan menos.

Sobre la acción del reajuste salarial manifestó ciertas dudas de cómo fue planteado. Dijo que a quienes ganan más del mínimo no es posible realizar el aumento del 10 % tal y como lo estableció el Gobierno nacional porque las empresas no están obligadas a hacerlo. Quienes ganan menos de eso indicó que es ley hacer el reajuste decretado y no inferior a ello.

Por otro lado, precisó que estas medidas deben ser una invitación a los empresarios y algo opcional en su aplicación.