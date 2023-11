SIC pide blindar seguridad de plataforma de Linkedin

La delegatura para la protección de datos de la SIC precisó que dado que la extracción masiva de datos personales se realiza normalmente por medios automatizados el web scraping constituye un riesgo permanente para el debido tratamiento de la información personal en una plataforma como linkedin que a enero del 2023 contaba con 12 millones de usuarios activos en Colombia.

La resolución 71406 del 2023 de la SIC impartió órdenes que conminan a Linkedin a garantizar la seguridad de los datos personales de los usuarios evitando su acceso no autorizado, fraudulento uso no autorizado, fraudulento y consulta no autorizada o fraudulenta adulteración o pérdida.

Linkedin deberá cumplir con lo ordenado por esta autoridad en un plazo de 4 meses para lo cual deberá presentar una certificación emitida por una entidad nacional o extranjera independiente imparcial profesional y especializada en temas de seguridad de la información.

La decisión de la SIC tiene los derechos y proceden los recursos de reposición y apelación.