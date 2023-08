Hay molestia en usuarios por el aumento de $600 en el precio la gasolina

Así lo manifestó Jorge Pacheco, un usuario de vehículo particular en Barranquilla, quien expresó su malestar tras conocerse que el precio de la gasolina corriente tendrá un aumento de $600 para el mes de agosto.

Entre tanto, Leidy Hernández, usuaria de una motocicleta en Barranquilla, señaló que no aguanta una subida más en el valor de la gasolina. “Desde el mes de abril he venido disminuyendo el uso de mi moto, a veces lo que hago es coger bus porque me sale más económico para transportarme, y es una forma para que no me pegue tan fuerte al bolsillo”.

Y es que el precio promedio de la gasolina corriente a nivel nacional ya se encuentra en $13.564 por galón. En el caso de Barranquilla, el galón de gasolina corriente pasa de $13.044 en julio a $13.644 en agosto.