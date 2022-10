Críticas a Petro por incertidumbre sobre nuevos contratos de exploración

Por su parte, Carlos Eduardo Hernández, profesor de la Universidad de Los Andes, explicó que no firmar contratos de exploración nuevos "le pega al dólar hoy, así ese petróleo se demore 10 años en salir, porque: 1. Frena la inversión extranjera en el sector petrolero hoy. 2. Reduce capacidad de pago del gobierno futuro sobre la deuda de hoy. Sube intereses hoy".

Además que, según el académico, "reduce las utilidades futuras de Ecopetrol, sus proveedores y sus clientes" y recalca que "Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia".

Por esto, el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo insistió en que Petro deberá aclarar qué pasará con lo nuevos contratos: "¿Se firmarán nuevos contratos de exploración o no? Mientras esto no se aclare continuará la confusión energética".