El Puerto de Barranquilla debe ser una prioridad en inversión: gremios

“Si el canal navegable de la zona portuaria de Barranquilla llega a tener inconvenientes de financiación para poder contratar la draga en este momento sería muy grave, y lo que debemos tratar de buscar es que la solución del Puerto de Barranquilla sea permanente y que no dependa 100 % de lo que el Gobierno en algún sentido distribuya para el dragado del Río Magdalena, no quiere decir que no dependamos de esos recursos, pero debemos tener en cuenta que en este proceso de planeación, las prioridades son las que de alguna u otra forma haga que la economía de la ciudad no se vea paralizada”, afirmó Hector Carbonell, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI Norte).

Por su parte, Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial Atlántico, resaltó que el enfoque de inversiones de la ciudad se debe priorizar de manera inmediata en el Puerto de Barranquilla.