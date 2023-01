En riesgo proyecto de doble calzada entre B/quilla y C/gena por Cordialidad

El director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Norte, Héctor Carbonell, aseguró que hay preocupación por este proyecto pues si no se ejecuta, Bolívar y Atlántico perderían una gran oportunidad de contar una doble calzada que es estratégica para la conectividad y el desarrollo de la región. “Si este proyecto no se realiza no creo que haya una nueva oportunidad para hacerlo”, dijo el dirigente gremial.

Sostuvo que representa un impacto positivo para la región por la generación de empleo, la activación de la cadena de proveedores y que a su vez, será un complemento para las iniciativas agroindustriales y de turismo que se impulsan desde la Gobernación del Atlántico en esta zona. Además, permitirá menores tiempos de recorrido, con ahorros de hasta una hora, para el transporte de carga, de pasajeros y particular. Indicó que el gremio tiene plena disposición para ayudar en las soluciones que permitan salvar este proyecto.