Economía de Colombia mantuvo decrecimiento en octubre, según el ISE

La economista Clara Inés Pardo, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, analizó que este resultado invita al Gobierno nacional a tomar medidas. “Si en general las actividades económicas en el país están decreciendo. Lo que no es sano para la economía ya que se requiere que los diferentes sectores productivos crezcan y no decrezcan, porque de ello depende la salud de la economía. Es importante revisar que está causando este decrecimiento y establecer acciones de choque que permitan crecimiento que es un buen síntoma”.

Para octubre de 2023 el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó en 119,84, lo que representó un decrecimiento de 0,37% respecto al mes de octubre de 2022 cuando se le asignó 120,29.

Al comparar el mes de octubre de 2023 en su serie ajustada por efecto estacional y calendario y en el que se ubicó en 119,84, y comparado con septiembre de 2023, cuando se ubicó en 121,02, este resultado representó un decrecimiento de 0,97 %.

Clara Inés Pardo indicó que hay una alarma encendida y más con las expectativas que hay con las reformas en especial la laboral en el Congreso que mantiene a los inversionistas y empresarios qué decisiones tomar al futuro.

“Esta es una alerta. Aquí lo importante es tomar medidas que no nos lleven a esa situación. Esto requiere de acciones rápidas que reduzcan la incertidumbre y de garantías al sector productivo para que mantenga la senda del crecimiento. El tema es cómo corregir y los sectores están esperando las reformas. No se evidencia seguridad en la inversión y lo que se está planteado no tranquiliza los mercados”.