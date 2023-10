El peso de la inflación sobre restaurantes en Barranquilla

“La realidad no aplica a nuestro sector. No es halagador porque el común de las personas analizan las cifras de inflación quitando alimentos. O si ven un restaurante lleno dicen que le está yendo bien. Barranquilla no es ajena a la realidad. Es la cuarta ciudad con mayor ipc en restaurantes del país después en su orden de Cartagena, Medellín y Cali”.

Restaurantes que abrieron en el 2019 como el que gerencia, Andrés Fernández, y hoy tienen 12 puntos de ventas con 150 empleos directos, las ventas del año pasado han permitido mantener unos márgenes a pesar de las sacudidas del costo de vida. Sin desconocer que la gente está gastando menos o come menos en restaurantes, Fernández precisó que les tocó sostener algunos “precios en cuatro o cinco meses que fueron volátiles” y ajustarlos en diciembre de 2022. Una referencia de los costos de materias para el gerente de Restaurante Mimi es el kilo de lomo fino que en 2021 lo compraba en $25.000 y en el 2022 subió a $65.000.