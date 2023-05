“No me asusta”: minhacienda sobre reservas de hidrocarburos por siete años

El más reciente informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) indica que en el país reservas y de petróleo no superan los 7 años aproximadamente, sin embargo, esto no parece alarmar al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien dijo que no le asusta esa cifra a pesar de los constantes llamados de atención del sector energético al Gobierno nacional.