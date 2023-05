Costos por una transición acelerada serían de $160 billones

Se estima que los riesgos de de la transformación acelerada que incorpore energía solar y eólica sin tener en cuenta los costos y la complementariedad con otros mecanismos de generación con gas y carbón como las térmicas representarían costos por $160 billones en valor real.

"Esto no quiere decir que la transición energética no se debe hacer, pero si no se hace de manera ordenada habría unos costos muy importantes para el aparato productivo que deberíamos incorporar en estas decisiones. La transición energética hay que hacerla pero en periodos de largo aliento", precisó.