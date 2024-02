Confección, un sector que genera en el Atlántico cerca de 6 mil empleos

José Yesid agrega que al final hubo algunos que se endeudaron y no pudieron responder con los compromisos. “Les tocó cambiar de actividad. Diría que el 85 % lo hicieron. Y el aprendizaje que dejó es que debe ser una política permanente. Que no se repita y se corrija. Estos programas se hacen con recursos y capital para el pequeño microempresario que es el que sostiene la cadena y vende su producto a un grande que sea sostenible”.

Piedrahíta precisa que la intención de los Zasca es plausible para formalizar a los micronegocios. “Pero no se puede hacer si no hay un compromiso de todos para que se cumpla. Propuse que se cobrara un IVA gradual y la categorización no fuera igual para el grande que para el pequeño”.