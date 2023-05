Cifras de la laboral son tan malas que no es necesario alterarlas: Fenalco

Cabal respondió así a la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez, quien afirmó que las cifras del gremio frente al impacto de la reforma laboral propuesta por el Gobierno han sido alteradas.

“El hecho de que nuestras cifras no coincidan con las del Ministerio, no quiere decir que estén manipuladas. De hecho, las consecuencias de esta reforma son tan complejas y contundentes, que no necesitan ninguna alteración. Los datos hablan por sí solos. Desconocer el alto impacto de la reforma en los costos laborales es tapar el sol con las manos”, sustuvo el dirigente gremial.

Además, hizo referencia a un reciente informe del Banco de la República, que revela que el incremento de los costos salariales propuestos en la reforma laboral recortaría unos 454.000 empleos y generaría graves afectaciones por el impacto en los despidos.

Dijo que estos datos coinciden con las cifras publicadas por Fenalco el pasado 17 de marzo, en un análisis que afirma que la reforma podría elevar el desempleo entre 4.2 y 5.7 puntos porcentuales. Esto significa que se afectarían en el mediano plazo, unos 600 mil empleos.