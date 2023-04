Avianca amplía protección a pasajeros de Viva y Ultra hasta el 5 de mayo

Los usuarios de estas aerolíneas que se han visto perjudicados por la suspensión de operaciones y ya tenían un boleto con fecha de viaje, podrán acceder a una reubicación sin costo adicional, siempre y cuando haya espacio disponible y siguiendo el orden de llegada al aeropuerto.

Avianca ha reubicado hasta la fecha a 123.900 pasajeros, de los cuales 104.900 tenían tiquetes comprados con Viva Air y 19.000 con Ultra Air.

¡Hola! Ampliamos nuestro plan de protección para pasajeros de Viva Air, que tengan vuelos programados entre el 27 de feb. al 05 de may., y Ultra Air entre el 29 de mar. al 05 de may. La reubicación sin costo no aplica para Buenos Aires. Mira acá: https://t.co/p9h5xc46uq. pic.twitter.com/e8QUBBqy55