Aumentan controles a envíos de mensajes de texto publicitarios

Si a usted le molesta o no quiere recibir mensajes de texto (SMS) con fines publicitarios o comerciales puede inscribir sin costo su número celular en Registro de Números Excluidos (RNE) que es administrado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Así quedo contemplado en la Resolución CRC 6522 de 2022 que incluye medidas para acelerar la transición tecnológica y trae beneficios para los usuarios, el sector y el país.

Una vez realizada la inscripción en el RNE, el número aparecerá registrado el día hábil siguiente. La resolución indica que los operadores deben revisar y actualizar permanentemente las bases de datos de sus usuarios, para evitar el envío de este tipo de mensajes a los usuarios inscritos en el RNE.

Igualmente se establece que el usuario puede solicitar en cualquier momento la exclusión, rectificación, confidencialidad o actualización de sus datos, en las bases de datos utilizadas por su operador para el envío de SMS o USSD, con fines comerciales o publicitarios y el operador deberá atender esta petición de forma inmediata.

Se aclara que el usuario solo recibirá mensajes USSD, con fines comerciales o publicitarios cuando haya solicitado expresamente su envío, aun cuando estos no impliquen ningún costo. No obstante, la inscripción en el RNE no implica que el usuario no recibirá SMS o USSD relacionados con la prestación del servicio por parte de su operador, tales como avisos de vencimiento o corte de facturación.

La resolución brinda herramientas a las autoridades para contrarrestar eventos de fraude (como por ejemplo phising o smishing) haciendo uso de este tipo de mensajes, así como facilidades a los entes de control para hacer valer los derechos de los colombianos.

También obliga a dar la indicación del nombre o razón social del emisor de los mensajes que se envíen por SMS.

Resolución 6522 actualiza el marco regulatorio en Colombia en materia de interconexión y acceso, y su última actualización tuvo lugar hace más de 10 años.

Dentro de las medidas se establecen las condiciones regulatorias para facilitar la interconexión de llamadas sobre redes 4G o VoLTE, las cuales permiten conversaciones telefónicas más claras, menor tiempo de establecimiento de las comunicaciones y menor consumo de batería.

Esto beneficiará a los colombianos que tengan teléfonos móviles 4G con funcionalidad para comunicaciones VoLTE para que puedan realizar este tipo de llamadas hacia usuarios de otras redes móviles, puesto que hoy en día solo se pueden realizar dentro de la misma red. En ese sentido, Colombia sería pionera a nivel regional en el sentido de establecer un marco regulatorio que respalda la interconexión para este tipo de llamadas.

Cabe mencionar que a junio de 2021 aproximadamente el 20% del tráfico de voz en el país ya se cursaba a través de llamadas de este tipo, observando un crecimiento del 748% entre enero de 2018 y junio de 2021.

Esta medida regulatoria es uno de los componentes del Plan de Transición a Nuevas Tecnologías, liderado por la Ministra TIC, Carmen Ligia Valderrama, que busca avanzar de manera efectiva en la modernización de las redes móviles en el país, y así permitir que los colombianos accedan a las últimas tecnologías móviles (4G), recibir mejor calidad, menores precios y facilitar el acceso y uso de terminales móviles que soporten las tecnologías más avanzadas.

“Las medidas adoptadas surgen del trabajo articulado con el Ministerio TIC y van en línea con el plan de transición tecnológica trazado por el Gobierno Nacional para poner a Colombia a tono con la evolución y la modernización de las redes y servicios. Adicionalmente, contribuirán de forma efectiva en mejorar el bienestar de los colombianos a través del uso de las TIC”, destacó Sergio Martínez Medina, director Ejecutivo de la CRC.