Llegada de cruceros internacionales a Colombia aumentó 151 %

Según las proyecciones sujetas a cambios en la programación, se estima que durante la temporada 2023-2024, Colombia recibirá un total de 214 visitas de al menos 30 líneas de cruceros, lo que se traducirá en aproximadamente 329.226 pasajeros.

Además, se espera que se realicen 15 recaladas inaugurales en Cartagena, marcando la primera vez que estos cruceros lleguen a la ciudad.

Considerando el gasto promedio por pasajero y por tripulante estimado en el estudio "Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destinations Economies", se calcula que esta actividad tendrá un impacto económico cercano a los USD50 millones para la temporada 2023-2024.