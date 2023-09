Empresarios alertan sobre la urgencia de fortalecer mipymes

Y es que el tema para las mipymes se vuelve más complicado por las incidencias que han influido en el no crecimiento de los negocios en el último semestre, en especial en el Atlántico. Factores como la falta de demanda, los altos impuestos y los costos de operación son los principales aspectos que han incidido en la situación económica de los empresarios.

Roberto Pacheco, un hombre barranquillero que tiene una empresa dedicada a la fabricación de mesones de cocina, explicó que la incertidumbre en su trabajo aumenta, puesto que las ventas en su negocio han disminuido, y cada vez es más lo que gasta en insumos que lo que recoge en ganancias por trabajo.

“Hoy en día los insumos para la fabricación de estos mesones cada vez están más costosos, no es lo mismo cuando se comparan los precios de hace un par de años con los de ahora, y como consecuencia de esta desaceleración económica se me han disminuido los clientes, la mayoría de las veces porque no están de acuerdo con el precio, ya que he tenido que subirlos para que pueda tener ganancias”, expresó el empresario a EL HERALDO.

Pero su panorama sigue siendo desalentador, ya que la misma desaceleración y la falta de dinero para aumentar su productividad y culminar trabajos, ha hecho que en diferentes ocasiones haya tenido que usar préstamos bajo la modalidad del ‘gota a gota’ ante la falta de oportunidades de préstamo en los bancos.

“Suena feo, pero varias veces he usado el ‘gota a gota’ para terminar trabajos pendientes ya que no tengo flujo de caja, eso es desesperante porque aunque te resuelven el problema casi que inmediato, se convierte después en un dolor fuerte de cabeza en los cobros, pero he tenido que hacer así porque en los bancos no me dan la oportunidad de un préstamo”, dijo Pacheco, y se resalta que un 6 % de estas mipymes en Atlántico usa el ‘gota a gota’ para financiar su negocio.