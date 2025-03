El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la solicitud de aclaración de sentencia que había presentado Acolfutpro en contra del fallo de segunda instancia que ratificó la ilegalidad de su constitución como sindicato.

En su decisión, el Tribunal reiteró que Acolfutpro no reúne los requisitos para ser un sindicato y por ende se debe declarar la ilegalidad de su registro sindical. Con esta decisión queda en firme la declaratoria de ilegalidad de Acolfutpro como sindicato.

En diálogo con EL HERALDO, el abogado Charles Chapman, quien es también asesor de la Federación Colombiana de Fútbol, manifestó que en ese orden de ideas, Acolfutpro no puede actuar como sindicato, y en consecuencia, no puede impulsar negociaciones y huelgas en el marco de las leyes laborales que regulan el conflicto colectivo para sindicatos y empleadores en Colombia.

“Esta es una nueva razón, que se suma a las ya expresadas al Ministerio del Trabajo, que sustentan la ilegalidad en la intención de convocar, promover e impulsar una huelga, por una asociación civil que no es un sindicato, frente a unos empleadores (los clubes de fútbol) que nunca estuvieron en un conflicto colectivo y ejerciendo una votación que ni siquiera estuvo acorde con los principios democráticos y de transparencia que deberían primar si en gracia a la discusión fueran una organización sindical”, explicó Chapman.

Hay que recordar que Acolfutpro, en representación de los futbolistas profesionales, hizo recientemente una serie de peticiones a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor de Fútbol Colombiano (Dimayor) en relación con participación sobre derechos de televisión, mejores salarios, pólizas de salud prepagada, planes de retiro y otras condiciones laborales.

Sin embargo, los voceros anunciaron el 12 de marzo que se irían a huelga ante la falta de un acuerdo tras la finalización de lo que llamaron “la etapa de arreglo directo” y después de someterlo a votación y recibir el apoyo de 1.067 futbolistas (87,4 %).

El Ministerio de Trabajo intermedió en la disputa y citó a las partes a una conciliación el próximo domingo tras reunirse de forma bilateral con Acolfutpro.

“Agradecemos al señor ministro por su convocatoria a los directivos de la FCF y de la Dimayor para mediar el conflicto colectivo de trabajo, antes de que se materialice la huelga decretada por los futbolistas profesionales”, publicaron en su cuenta de X.

A inicios de este año la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor de Fútbol Colombiano (Dimayor) demandaron a Acolfutpro y solicitaron la disolución, liquidación y cancelación de su registro sindical.

El tribunal resolvió que la asociación no reunía los requisitos para ser un sindicato y por ende dijo que se debía declarar la ilegalidad de su registro sindical.

“Se equivoca la asociación civil cuando impulsa una huelga sin ser sindicato, sin proceso de negociación con empleadores, a escondidas, sin las notificaciones que corresponden para estos casos, sin la respectiva convocatoria a asamblea, sin cumplir los términos legales, como indebidamente lo está haciendo la asociación civil Acolfutpro. Realmente en el presente caso no hay negociación colectiva como maliciosamente lo presenta la asociación, sino una mesa de diálogo social, como expresamente lo declararon en varios acuerdos. Por lo anterior, invitamos a Acolfutpro a actuar como la asociación civil que es, no usurpando facultades ni derechos propios de organizaciones sindicales que no son”, socializó Charles Chapman.

Para avanzar en una solución, el Ministerio del Trabajo confirmó que convocó a la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y Acolfutpro a una mesa de diálogo este domingo 23 de marzo a las 10 de la mañana en las instalaciones del Ministerio del Trabajo.