Ecopetrol tendrá que esperar hasta el 2026 para sacar adelante su proyecto de exploración de gas natural Komodo, luego de la decisión del Ministerio de Ambiente de suspender el trámite de la licencia ambiental a la espera de una evaluación más detallada.

El documento, conocido por Blu Radio, muestra además que la cancelación se había tomado ya a finales de septiembre pese a que en las declaraciones a la prensa siempre se dijo que la compañía estaba atenta a una decisión de las autoridades.

Cabe recordar que Komodo no es el único proyecto al que Ecopetrol ha dicho que no. La compañía también reconoció al senador Iván Name que ha tenido que rechazar diferentes proyectos de inversión por cuenta de los mayores impuestos establecidos por la reforma tributaria de 2022.

“En relación con la sobretasa del impuesto sobre la renta, la misma se incorpora en la valoración de los proyectos de inversión y a la fecha tenemos proyectos que económicamente no han sido viables por este concepto”, indicó Ecopetrol.

Es de aclarar que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, afirmó que para 2025 no habrá necesidad de hacer importaciones adicionales de gas. “Respecto a la infraestructura existente para importar gas, la demanda y la capacidad de producción no habrá necesidad de importar volúmenes de gas”.

En ese sentido, mencionó que se van a tener que hacer nuevos estudios para determinar el déficit de gas hasta que entre el gas proveniente de costa afuera en La Guajira.

A su vez, Roa afirmó que la compañía se está volviendo una empresa de gas, porque ya no encuentran petróleo.