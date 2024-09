Luego de conocerse la baja calificación de J.P. Morgan, el banco más grande de Estados Unidos y una de las mayores empresas financieras del mundo, a Ecopetrol; el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla expresó que ‘la estatal petrolera no abandonará los compromisos adquiridos en el negocio de fracking en los Estados Unidos’.

Le recomendamos: “La economía pasa por su peor momento desde la pandemia”: Jaime Alberto Cabal

Bonilla, quien se encuentra en Nueva York junto al presidente Petro, destacó que el gobierno colombiano está enfocado en la transición energética y que, así mismo, se están buscando fuentes de financiamiento más económicas para apoyar el cambio hacia energías limpias.

“Hay que hacer la transición y hay que preparar al país para el proceso de transición productiva (...) “Estamos construyendo una nueva oferta de exportación que sustituya el petróleo y el carbón”, afirmó el ministro.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió desde Nueva York a la reducción de J.P. Morgan en el precio de acciones de Ecopetrol por su capacidad operativa y las discusiones si la empresa colombiana de petroleos continúa en el fracking. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/pRfQDbYDTd — Revista Semana (@RevistaSemana) September 26, 2024

Le sugerimos leer: Felipe Bayón sobre caída de Ecopetrol: “Hay que darle tranquilidad a los mercados”

Sobre el informe de J.P. Morgan, que reporta que el precio objetivo de las acciones ADR de Ecopetrol para diciembre de 2025 fue reducido pasando de US $12 a US $8,50, Bonilla expresó: “Lo que están examinando en términos reales es Ecopetrol en el fracking. Ecopetrol está honrando los compromisos de los contratos que ya tiene hechos, la discusión es si ampliaba el proceso de fracking o buscaba alternativas en energías renovables. La propuesta del Gobierno es: entre a las energías renovables y por esa razón Ecopetrol no amplió su espacio en el fracking. Pero está honrando los compromisos (...) No hay riesgo en Ecopetrol”.