US Open: Daniel Galán fulmina a Tsitsipas en Nueva York

“Fue muy difícil. No tengo tanta experiencia en cinco sets. No lo he hecho mal cuando los he jugado, pero no es fácil mantener todo el tiempo la intensidad y la cabeza concentrada”, afirmó el colombiano, terminado el juego, en diálogo con Espn,

“Estaba jugando bien. Cuando él me quebró en el tercer set, yo igual lo estaba haciendo bien. Pero bueno, muy contento que en el cuarto volví y me mantuve a pesar de todas las cosas que pasaron”, agregó.

Galán tendrá que enfrentar ahora al australiano Jordan Thompson en segunda ronda. El colombiano visualiza otro juego duro, como todos en este los que se disputan en este último grande de la temporada.