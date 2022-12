Un amigo de infancia de Messi cuanta cómo era el capitán argentino

Con la discreción que, por lo general, caracteriza a todos aquellos que se cruzaron en la vida del para muchos mejor futbolista de la historia, al ser consultado por si ese grupo de amigos sigue juntándose con Messi cuando visita Rosario, Walter pronuncia, sin entrar en detalles, un escueto: "Obviamente".

Y comparte su momento más especial con su amigo, de quien dice que "no cambia nunca" pese a todo lo que ha conseguido en su carrera: "Me quedo con una tarde que él había vuelto de España, que estaba todavía en La Masía (academia juvenil del Barcelona) y que nos encontramos y él nos trajo algunos regalos... y hablamos, y yo le regalé una medallita de la virgen del Rosario, con eso me quedo".

"Yo lo tengo muy normalizado, lo conozco desde chico, pero entiendo la magnitud y el poder que tiene esa palabra que es el nombre de Leo. Entiendo, veo la locura. Es algo muy loco de explicarlo. Para mí es como re normal pero a la vez también es una locura, es Leo", sentencia.

El planetario futbolista ha sido, para él, "una bestia desde chico hasta ahora, todo lo que te imaginés y más", y revela lo "impresionante" que fue verlo jugar de chico, "era algo diferente".

"Pase lo que pase, nosotros lo bancamos a muerte", afirma, y confiesa que, pese a que Messi llegó a decir que este era su último Mundial, a ellos les encantaría "que siga jugando para siempre".