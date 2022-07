“Me da confianza haber aguantado los ataques de Pogacar”: Vingegaard

El danés Jonas Vingegaard, líder del Tour de Francia, aseguró que no le sorprendieron los ataques del esloveno Tadej Pogacar, segundo de la general, pero que haber podido seguirle a rueda le da confianza.

"Ha hecho buenos ataques, pero lo esperaba, he podido seguirle y eso me da mucha confianza. No ha sido fácil, nunca lo es en el ciclismo a este nivel, pero estoy contento de haber resistido", señaló el ciclista del Jumbo.

Vingegaard aseguró que el ganador de las dos pasadas ediciones "no va a contentarse con el segundo puesto" y que está preparado "para que ataque en cada instante", pero dijo no sentirse presionado por ello.

De hecho, Pogacar lo intentó una primera vez nada más comenzar la etapa de este sábado y Vingegaard reconoció que le sorprendió algo retrasado en la general, pero dijo que pudo hacer el esfuerzo para recuperar el terreno perdido.

El danés aseguró que la renta de 2.22 que tiene con el esloveno "puede parecer grande", pero que "con todo el terreno que queda más la contrarreloj" puede que no lo sea, por lo que no descartó atacar para acrecentarla.

"Si hay oportunidad atacaré", dijo Vingegaard, que reconoció tener una relación cordial con Pogacar.

"No diría que somos amigos, no tengo su teléfono, somos rivales pero nos llevamos bien. Es un gran tipo y un excelente ciclista. Nuestra relación es buena", comentó.