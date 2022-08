Tom Dumoulin anuncia su retiro del ciclismo profesional

“He decidido dejar el ciclismo profesional con efecto inmediato. Hace unos dos meses anuncié que me retiraría como ciclista profesional a finales de año. Durante la primavera pasada, a pesar de mi amor por la bicicleta, noté que las cosas no iban como yo quería. Sentí que estaba listo para una nueva etapa en mi vida. Pero, todavía tenía un proyecto en mi lista de deseos para terminar mi carrera con fuerza, el Campeonato del Mundo en Australia. Quería encarar ese camino hacia el Campeonato del Mundo de la misma manera que abordé el camino hacia los Juegos Olímpicos de Tokio”, comentó en su comunicado.

“Pero me doy cuenta que ya no puedo más. El depósito del combustible está vacío, las piernas se sienten pesadas y los entrenamientos no están funcionando como esperaba y también necesito hacer un buen resultado y tener buenas sensaciones en el Campeonato Mundial. Desde mi dura caída en los entrenamientos del pasado mes de septiembre, algo se ha vuelto a romper. Tuve que interrumpir mis esfuerzos para volver a mi antigua forma una vez más y lidiar con otra decepción. Era demasiado”, consideró Dumoulin.