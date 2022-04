Sporting vs. Flamengo y Alianza Lima vs. River se jugarán a puerta cerrada

El conflicto social que se vive en Perú puso en ‘jaque’ a la Conmebol, que tuvo que reunirse de urgencia para resolver dos temas importantes, la realización o no de los partidos Sporting Cristal vs. Flamengo y Alianza Lima vs. River Plate, ambos por la Copa Libertadores de América.

Aunque en un principio se habían dado las garantías para que se lleven adelante los partidos que estaban programados para esta semana en el inicio del máximo torneo continental, las protestas y manifestaciones sociales en Lima se acrecentaron y el Gobierno decidió decretar un toque de queda para toda la jornada del martes.

Ante este escenario, se puso en duda los duelos entre Sporting Cristal y Flamengo (de este martes, desde las 7:30 p.m., hora colombiana) y Alianza Lima-River Plate (de este miércoles, a las 7 p.m.)

Tras algunas horas de incertidumbre, la Conmebol y el gobierno peruano acordaron en una reunión que el partido entre Sporting Cristal y Flamengo de este martes se lleve adelante a puerta cerrada en el Estadio Nacional. Además, todo apunta a que el choque entre Alianza Lima y River Plate también se desarrollará como estaba pautado, ya que las autoridades y la federación garantizaron la seguridad. El mismo también sería a puerta cerrada.

Producto del alzamiento en el precio del combustible, la Unión de Gremios de Transporte Multimodal de Perú realizó un paro total, lo que derivó en graves desmanes en distintos puntos de la capital (Lima), con enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía. También hubo saqueos en algunas de las tiendas de los centros comerciales y daños en propiedades privadas.