‘La Joya’ brilló contra su exequipo

Los blanquinegros gestionaban el resultado con posesiones largas, controladas en inteligentes que acababan en ocasión de peligro y mantuvieron a raya las tímidas tentativas romanas con una zaga muy solvente liderada por Bremer y Danilo, hoy haciendo las veces de central.

Pero el talento del conjunto romano no necesita más que un chispazo para hacer peligro. Y el autor de este fue la 'Joya' en su reencuentro con su ex. El argentino se inventó una asistencia en forma de tijera sobre la testa de un Abraham que aparece siempre donde tiene que hacerlo para marcar. La 'Juve' no mató un partido que tenía dominado y lo pagó caro. Igualada la contienda comenzó un nuevo partido en Turín.

Con el 1-1, Mou decidió sacar del campo a Dybala para ganar en solidez defensiva y el Juventus Stadium despidió al que un día fue su ídolo con una gran ovación, pese a que escasos minutos antes hubiera provocado el gol del empate.

Se aceleró en los minutos finales el encuentro y estuvo muy cerca el equipo 'giallorossi' de completar la remontada con una extraña carambola dentro del área que nadie acertó a rematar con precisión entre la maraña de piernas juventinas.

Allegri y Mou no pararon quietos en los banquillos, ordenando constantemente a sus jugadores y visiblemente tensos. El primero tuvo el partido en su mano, el segundo rescató un punto que no estaba dispuesto a perder tras un mal partido colectivo.

Finalizó con empate uno de los clásicos italianos. Las miradas estaban puestas en el regreso de Dybala, que apareció de la manera menos ortodoxa para rescatar un punto y silenciar la que un día fue su casa.