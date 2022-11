Sebastian Vettel se despide de la Fórmula Uno en Abu Dabi

"Ya se siente un poco diferente hoy, aunque, como dije, mucho es rutina. Cuán diferente será, aún no lo sé. Supongo que tienes que preguntarme de nuevo, ¡si me pillas!", bromeó en declaraciones que recoge la web oficial de la Fórmula 1.

Además de Alonso, junto a Vettel compareció el británico Lewis Hamilton (Mercedes) y ambos recordaron batallas del pasado.

“Creo que siempre hemos tenido grandes batallas", señaló el heptacampeón del mundo, quien le dijo a Vettel que "probablemente" volverá a la Fórmula 1.

