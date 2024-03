“Rumania viene bien y con varios partidos sin perder”: Amaranto Perea

“En todo momento nosotros nos tenemos que multiplicar porque nos interesa ir adelante. Un compañero se quedó viendo el Brasil-Inglaterra y ya tenemos todo programado. Nos toca multiplicarnos porque no es solo trabajo de campo si no trabajo que no se ve”, explicó.

Por último, el asistente habló sobre la baja de jugadores como Dayro Moreno —goleador histórico del FPC— o Miquel Borja, que se encuentra lesionado, y reconoció que ellos “piensan en todos los jugadores” y que la tarea más difícil es “poder elegir”.

“Nosotros pensamos en todos los jugadores. A veces es complicado porque hay que elegir y no entran todos. Muchas veces no es que no se quieran convocar si no que priorizas y para nosotros al final todos los jugadores que están en un buen momento están en nuestra agenda y la tarea más difícil es poder elegir”, concluyó el asisntente.