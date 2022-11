¿Quién es Fernando Salazar, el hombre que habría amenazado a Andrés Cadavid?

Tras el partido entre el Independiente Medellín y Águilas Doradas que se llevó cabo este martes en el estadio Atanasio Girardot, el jugador Andrés Cadavid denunció a Fernando Salazar, el máximo accionista del equipo dorado.

Desde sus redes sociales, el futbolista del DIM acusó a Salazar de haberlo amenazado con un arma.

“No estoy de acuerdo que este señor Fernando Salazar fuera del estadio quiera venir a bravearlo a uno, ¿hasta cuándo?, ¿qué se cree?, ¿cree que estamos en la época de Pablo? Y el escolta dizque yendo a la camioneta a sacar pistola, se está equivocando papi, ¿se cree bandido o qué? ¡No más parcero, no más! No se equivoque que eso no puede ser así, estamos en fútbol en paz”, expresó molesto el futbolista, quien fue uno de los autores de la victoria del Independiente Medellín ante Águilas Doradas (2-1).