Salah fue nombrado como mejor jugador del Liverpool esta temporada

Mohamed Salah añadió este miércoles un nuevo premio individual a su palmarés, al revalidar el galardón a mejor jugador del Liverpool esta temporada.

Your @StanChart Men's Player of the Season... @MoSalah pic.twitter.com/Wmo7DNGw7l

El egipcio agrega este premio a los ya recibido de mejor jugador para la asociación de futbolistas (PFA, por sus siglas en inglés) y mejor jugador para el gremio de periodistas de Inglaterra (FWA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el propio Salah, que también se llevó la Bota de Oro de la Premier League junto al coreano del Tottenham Heung-min Son, aseguró que cambiaría todos sus premios individuales por volver a disputar la final de la Liga de Campeones que el Liverpool perdió contra el Real Madrid por 0-1, en París el pasado 28 de mayo.

Salah se impuso a Alisson Becker en las votaciones, realizadas por los aficionados del Liverpool y por la asociación de exjugadores del club.

El egipcio se encuentra en un momento de incertidumbre en su carrera porque su contrato con el Liverpool termina en junio de 2023 y aún no ha llegado a un acuerdo para renovarlo. Sí aseguró que la próxima temporada jugaría seguro en el Liverpool.

Another stellar campaign from our Egyptian King earns him the @StanChart Player of the Season pic.twitter.com/pGvZkIEZbA