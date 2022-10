A Pep le llovieron monedas en Anfield y ahora las autoridades investigan

La Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés) investigará el lanzamiento de monedas a Pep Guardiola después del partido entre el Liverpool y el Manchester City en Anfield.

Varios seguidores del Liverpool lanzaron monedas al técnico español desde la grada al término del partido de la Premier League que ganó el Liverpool por 1-0 gracias a un tanto de Mohamed Salah.

Preguntado por el incidente en rueda de prensa, Guardiola dijo: "No me han dado, lo han intentado, pero no lo han conseguido. La próxima vez lo harán mejor".