La Selección Colombia, entre el pesimismo y la fe

Campo Elías Terán

(Periodista deportivo)

Colombia sí va al Mundial, porque su principal rival es la propia Colombia. Si logra anotar y ganar, lo logrará. Es muy probable que se den los otros resultados.

Alex Cujavante

(Patinador)

Uno como hincha quiere que se den las cosas, pero las posibilidades son mínimas. Hay que ir por el repechaje, porque directos ya es misión imposible.

Hugo Illera

(Periodista deportivo)

No arriemos la bandera, los partidos hay que jugarlos, y casos se han visto, pero hoy solo es posible optar por el quinto lugar. Necesitamos ganar y un milagrito.

Juan Pablo Pachón

(Agente de jugadores)

¡Vamos al Mundial! Tenemos un gran equipo, la pelota increíblemente no entró en los partidos pasados, pero esa mala racha acabará y estaremos en Catar 2022.

Elder Dayán Díaz

(Cantante vallenato)

Soy positivo. Considero que la Selección en estos dos partidos va a sacar la garra que caracteriza al futbol colombiano y los otros resultados se nos van a dar.

Sandra Escudero

(Periodista)

El fútbol no es de intenciones sino de resultados y los resultados que hemos visto de la Selección no han sido satisfactorios. Así que lo mejor es que no vayamos.

Rafael De Jesús Díaz

(Cantante vallenato)

Vamos al Mundial. El positivismo está al 100% y yo soy un convencido de que la Selección va a sacar la gallardía para lograr ese objetivo de estar en Catar.

Francisco ‘Pacho’ Vélez

(Periodista deportivo)

Colombia no clasifica al Mundial porque depende de los demás y porque dejó escapar la clasificación en casa, ante rivales directos como Perú y Paraguay.

Carlos Calero

(Presentador)

Es difícil decir sí o no. Lo único es que mientras exista una posibilidad, así sea muy lejana, tenemos que mantener la fe en nuestra Selección.

Andrés Lacouture

(Periodista deportivo)

Yo creo que Colombia no va al Mundial de Catar, no tanto por los resultados que tenga que sacar, sino porque no creo que se den los otros resultados.

Charlie Gómez

(Cantante)

Colombia está en una situación difícil. Está como lo estudiantes que llevan todas las materias perdidas y quieren ganar el año en el examen final. No va a Catar.

Eduardo Luis López

(Periodista deportivo)

Colombia va al Mundial, porque creo que tiene dos rivales asequibles y los resultados que necesitamos no son tan complejos para ir al repechaje.

Rafael Santos Díaz

(Cantante vallenato)

Sí va al Mundial, porque los pelaos tienen mucha esperanza en eso y tienen un nivel superior a sus rivales. Yo creo que los resultados se van dar.

Víctor Romero

(Periodista deportivo)

No va al Mundial. Esta es una Selección que por sus resultados y juego nunca armó una estructura confiable que le permitiera pensar en una clasificación.

‘El Cole’

(Fanático)

Colombia sí va al Mundial, porque tiene una plantilla capacitada para conseguir la combinación de resultados que necesita. Me haré el corte de la esperanza.

Chelito de Castro

(Músico)

Está muy difícil, pero me voy con el sí, por la esperanza de ver a estos jóvenes que están surgiendo en el Mundial de Catar. Hay que tener fe.