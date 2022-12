Estas fueron las frases de Pelé que quedarán inmortalizadas en la historia

. "Pelé es cosa aparte, una cosa de Dios. Es como en la música: hay 500 buenos pianistas pero Bethoven solo hay uno", aseguró en mayo de 1986, hablando de sí en tercera persona, al ser interrogado sobre sus habilidades en el fútbol.

. "Si pudiese, me llamaría Edson Arantes do Nascimento Balón. Sería la única forma de agradecerle lo que hizo por mí", dijo en enero de 1974 al referirse a la importancia del fútbol en su vida.

. "Perfecto es Pelé, que no se equivoca, que es inmortal. Pero Edson Arantes do Nascimento es una persona normal, que debe tener un monte de defectos que a mucha gente no les gusta y se los recrimina", aseguró en agosto de 1980 al intentar hacer una autocrítica.

. "Yo no estoy loco", aclaró tajantemente en 2001 cuando le plantearon la posibilidad de que asumiera como técnico de la selección brasileña.