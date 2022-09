Otro recital de Lionel Messi y Kylian Mbappé con el PSG

Impulsado por dos goles de Kyllian Mbappe, en conexión con Lionel Messi, el París Saint Germain reafirmó el liderato que sostiene desde la primera jornada en la Liga francesa, a golpe de otra goleada, esta vez 0-3 en Nantes, para responder a la presión del Olympique Marsella y prepararse para el primer compromiso de esta edición de la Liga de Campeones, su gran anhelo y objetivo, contra el Juventus de Turín.



Empatado hace dos jornadas por el Mónaco, reactivado con el 0-3 con el que goleó entre semana al Toulouse, el actual campeón ha retomado el ritmo. Lo aguanta el Marsella en puntos (los dos han logrado 16 de los 18 por los que han competido), pero nadie en goles. Sus 24 dianas a lo largo de seis jornadas son unas cifras al alcance de nadie que, además, lo aupan a la primera posición en su empate a puntos con el conjunto marsellés, que también podría ser con el Lyon -con un duelo pendiente- y el Lens, que juega este domingo.



Mientras avista al Juventus, el próximo martes en la Liga de Campeones, el París Saint Germain ejerció su superioridad indiscutible en Nantes, cuando tan solo necesitó 18 minutos para dar el primer golpe al encuentro, en una acción que provocó primero Pablo Sarabia, con el robo de la pelota; dirigió luego Lionel Messi y culminó Kyllian Mbappe.



Fue el principio del fin para su rival, porque el Nantes, instantes después, se quedó en inferioridad numérica: Fabio fue expulsado en el minuto 24 por una dura entrada sobre Vitinha. Dañado en su rodilla derecha, el centrocampista amagó primero con seguir sobre el terreno de juego, pero no lo logró. Superada la media hora fue reemplazado por Renato Sanches en el medio campo. Carlos Soler aguardaba en el banquillo. Como Neymar. El brasileño entró a la hora de partido, por Mbappe; el español aún espera su debut.



En un partido animado, el PSG no lo resolvió hasta el segundo tiempo, de nuevo entre Messi y Mbappe, autor del 0-2 que ya lo dejó todo sentenciado en el minuto 54, con el suspende de la revisión que puso en duda su gol durante unos instantes hasta que lo confirmó. Poco después, el goleador fue cambiado por Neymar para próximos desafíos, igual que Verratti por Sergio Ramos, con el Juventus ya a la vista para el conjunto parisino.



En el descanso había sido sustituido Juan Bernat, cuyo recambio, Nuno Mendes, se sumó a la victoria como el autor del 0-3 en el minuto 68, en un partido que, desde mucho tiempo antes, ya no tenia ninguna historia, controlado por el París Saint Germain, actual campeón y previsible líder de la Liga francesa.