“Nos reconocían solo por el fútbol, y ahora nos tienen miedo”: Harold Ramírez

La gesta aún no se puede creer. Ser el equipo revelación y alzar un trofeo frente a una potencia mundial, mientras silencias a todo su público que no paró de alentar durante los nueve innings; no es algo que se realiza todos los días.

“Ganarles en su casa y dejarlos en silencio fue una sensación increíble. Muchos reconocían a Colombia solo por ser buena en el futbol. Ahora mismo, por los logros que hemos obtenido, nos tienen miedo porque saben que somos un equipo que nunca se va a rendir. Ellos siempre van a llevar un equipazo, pero con el favor de Dios les vamos a volver a ganar”, exclamó el pelotero.

El capitán de los Caimanes de Barranquilla también solicitó al presidente Iván Duque mucho más apoyo hacia todos los frentes del Béisbol para que la vara nunca se baje de donde la han dejado.