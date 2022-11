Davy Klaassen dijo que la Fifa los forzó a no usar brazalete de la diversidad

Por su parte, Jan Vertonghen, defensa central de Bélgica, expresó su rechazo a las medidas de la Fifa que impiden las expresiones a favor de la igualdad y los derechos humanos al asegurar que ni siquiera pueden decir “no al racismo” y que tiene “miedo” a decir algo más, ya que se juega poder jugar o no al fútbol.

“Si nos ponemos ahora el brazalete solo vamos a conseguir que se nos sancione. Me da miedo decir nada al respecto, no me siento cómodo hablando de esto. Si digo algo tengo miedo a no estar mañana sobre el terreno de juego. Es algo que nunca he vivido y espero que no vuelva a suceder. Se nos está controlando. Estamos aquí para jugar al fútbol y si no podemos hacerlo por decir ‘no al racismo’… ¿entonces qué? No quiero decir nada más porque quiero estar mañana en el terreno de juego”, dijo en rueda de prensa.