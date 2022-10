Colombia barrió a Alemania y se clasificó a la ‘Súper Ronda’ en Taiwán

Aunque el panorama se veía complejo en la previa del torneo, por los equipos con los que iba a compartir la fase inicial, la selección Colombia sub-23 de béisbol logró superar la fase de grupos y se clasificó como tercera a la ‘Súper Ronda’ de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 en Taiwán.

El boleto a la siguiente fase lo selló el combinado nacional con una contundente victoria sobre el equipo de Alemania, al cual minimizaron con un resultado final de 7 carreras contra ninguna de los teutones.

En la presentación de la novena nacional se destacaron las actuaciones de Jorge Puerta, con una carrera impulsada y otra anotada; Roger Caraballo, quien propició dos impulsadas, y el barranquillero Jair Camargo que se despachó con su primer cuadrangular y, además, anotó dos carreras.

Homerun! Jair Camargo launched a solo shot to left bleacher to make it a 6-0 game!



