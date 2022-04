'Hayya Hayya', así sonará el Mundial Catar 2022

'Hayya Hayya (Better Together)' será la primera canción de la banda sonora del Mundial Catar 2022, dada a conocer este viernes coincidiendo con el sorteo de los grupos que se llevará a cabo en Doha.



La estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí Aisha son los intérpretes de este tema, que amenizará el sorteo y simboliza la capacidad del fútbol de “tender puentes en el mundo”, dijo Kay Madati, director de la división comercial de la Copa.

El nigeriano Davido anunció su participación a traves de sus redes sociales. “Me siento encantado de haber aparecido y trabajado en el soundtrack oficial de la Copa del mundo”.

Pleased to have featured and worked on the official @fifaworldcup Qatar 2022 song with @redone @trinidad @aishaofcl ! Naija no make am but… NAIJA STILL MAKE AM! #fifaworldcupqatar2022 pic.twitter.com/Ts4GXkzL3u