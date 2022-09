“A mi padre le debo el 60 % de la obtención de esa medalla”

Pero el interés de los alemanes no se quedaría solo en saber el origen de su nombre y el por qué su aspecto físico era más caucásico. “Me dijeron que yo tenía la oportunidad de tener la nacionalidad alemana, que me iban a brindar todo lo necesario para que me desarrollara como deportista, que me darían una especialización, que me llevara a mi esposa; mejor dicho, ‘todos los juguetes’. Pero me pedían que compitiera por Alemania y yo me negué a aquella propuesta”, confiesa.

Por estos motivos, por su entrega, profesionalismo y logros, EL HERALDO homenajea Helmut Bellingrodt Wolff por el quincuagésimo aniversario de su medalla olímpica. ¡Felicidades al héroe deportivo nacional nacido en Barranquilla!