“Me voy con una espinita”: Fabián Ángel

“Agradecerle a todos los que hicieron parte de este proceso, en especial a las divisiones menores en Bomboná, Barranquilla FC, directivos, profesores, staff, compañeros de equipo que estuvieron ahí para abrirme las puertas. Toda mi vida estaré agradecido con ustedes”, expresó Ángel.

El boyacense afirmó que espera volver algún día para cumplir con el objetivo que no se le dio en este primer ciclo, la conquista de títulos.

“Quiero que sepan que cada vez que Dios me dio la oportunidad de vestir esta linda camiseta, nunca me ahorre una gota de sudor, di la vida por cada partido porque Junior no se merece menos, sino dar la vida. Gracias. Y sé que algún día volveré a cumplir el sueño de quedar campeón. Gracias mi Junior del alma”, puntualizó.