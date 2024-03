Max Verstappen saldrá primero en el Gran Premio de Australia

Verstappen, de 26 años, firmó su trigésima quinta 'pole' en la F1, la tercera del año, al dominar la calificación disputada este viernes, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió los 5.278 metros de la pista de Melbourne en un minuto, 15 segundos y 915 milésimas, 270 menos que Sainz y con 359 de ventaja sobre su compañero 'Checo'. El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso, que dañó algo el suelo de su Aston Martin en el primer intento del acto decisivo, arrancará décimo en Albert Park; una pista en la que en 2006 -cuando revalidó título- logró una de sus 32 victorias en la categoría reina.

'Mad Max' suma y sigue. Su condición de insaciable hace tiempo que ya no es noticia. Pero el vencedor moral de la jornada fue, sin duda, Sainz, que se perdió la última carrera, en Arabia Saudí, a causa de la citada apendicitis. Y que este sábado, después de liderar las tablas de tiempos en la primera y en la segunda ronda de la cronometrada principal, cedió 27 centésimas en la decisiva Q3 ante el triple campeón del mundo -su primer compañero en la F1, allá por 2015-; y apuntará a su tercera victoria en la categoría reina desde la segunda plaza en parrilla.

"Me sentí bien. Es imposible estar al cien por cien, después de haber estado siete o diez días en cama. Pero hoy no sentí dolor, sólo algunas molestias; y pude tirar a fondo", explicaría poco después. durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este sábado en Albert Park, el talentoso piloto madrileño. En 'Down Under'. Recién operado. Tras afrontar el viaje más largo de todos. Y gestionando, al mismo tiempo, el tremendo 'jet lag' derivado del cambio horario.

Si los Ferrari le habían hecho un sandwich a Verstappen en los entrenamientos del viernes, esta vez Red Bull hizo lo propio con Sainz: 'Checo' -seis veces victorioso y con 37 podios en F1-, saldrá tercero, desde la segunda fila. En la que lo acompañará el inglés Lando Norris (McLaren), cuarto en la calificación.

Por detrás de ellos, en la tercera hilera, lo harán el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -quinto este sábado- y el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri. Alonso partirá desde la quinta fila, al lado de su compañero, el canadiense Lance Stroll, noveno en la cronometrada principal.