Una chilena inmortal

Un gol de chilena, con la Selección Colombia, en Río de Janeiro, ante la pentacampeona Brasil y en una Copa América. Más espectacular, imposible. Pues ese tanto, que terminó de catapultar a Luis Díaz, mediáticamente hablando, fue el que quiso inmortalizar el guajiro en uno de sus antebrazos.

El extremo del Liverpool, que se recupera de una lesión que lo sacó de las canchas desde el pasado 9 de octubre de 2022, y de la cual recayó en el mes de enero, recurrió hace poco a un tatuador barranquillero para darle vida a esa inolvidable acción que lo puso en la mira de los grandes equipos del mundo.

El encargado de realizarla la obra fue Carlos Daniel Urueta Pérez, de 24 años, y más conocido en el mundo de los tatuajes como ‘Urueta Tatto’.

Carlos Daniel, que se encontraba en Ámsterdam (Países Bajos) cumpliendo con una invitación que le hizo una tienda de tatuajes, llegó a ‘Luchito’ a través de su gran amigo Daniel Esquiaqui, más conocido en el mundo artístico como ‘Dekko’, un cantante del género urbano.

“Dekko a mí me contacta para ver si podía ir a Inglaterra para tatuar a Luis Díaz. En un principio no lo podía creer (risas), pero luego me mandan pasajes y todo y de un momento a otro estaba con Luchito en su casa, listo para tatuarlo”, cuenta, en diálogo con EL HERALDO, Carlos Daniel, que ya ha tatuado a jugadores como César Haydar, Fabián Ángel y uno que otro de los pelaos del Barranquilla FC.

“Cuando llegué ya él sabía lo que quería hacerse. Me pidió que le tatuara el momento en que impacta la pelota en aquel gol inolvidable de chilena a Brasil, en la Copa América. La misma Copa América en la que fue goleador —junto a Messi— y figura. Esa Copa América para él lo fue todo y qué mejor forma de recordar ese momento que inmortalizando ese golazo en su piel”, agregó.

El tatuaje duró alrededor de tres horas, cuenta ‘Urueta Tatto’. “Yo duré entre dos y tres días en su casa. Se portó como un rey. Ese día también tatué a Dekko y a otro amigo nuestro. La pasamos increíble”, manifiesta.

Para Carlos Daniel fue un honor tatuar al mejor jugador colombiano del momento. Cuenta que el tatuaje colmó las expectativas del exjugador del Junior y espera que no sea el último que le haga.

“Me dijo que le gustó. Pese a que el tatuaje era pequeño, los detalles se veían finos. Yo la verdad fue con la intención de no cobrarle. Imagínate, cómo le voy a cobrar a una figura como él. El solo hecho de tatuarlo es un honor para mí, y así se lo expresé. Pero él insistió que no, que ese era mi trabajo y me terminó pagando (risas)”, expresó.

‘Luchito’ ya tiene inmortalizada esa joya que le marcó a Brasil. Seguro vendrán más goles, algunos de mejor factura y en momentos también importantes, pero ese, sin duda, marcó un antes y un después en su carrera. Si bien ya estaba en Europa, ese tanto terminó impulsando su carrera a otro nivel. Meses después ficho por el Liverpool, donde hoy es figura.

“Es un crack, tanto como jugador como persona. Y a la gente así, siempre le va bien en la vida. Espero que sea el primer de muchos tatuajes que le haga”, concluyó ‘Urueta Tatto’.