“Luis Díaz es parte de la solución, no el salvador”, Reinaldo Rueda

Reinado Rueda no tira aún la toalla. La vida y las experiencias que ha tenido que sortear en este largo y productivo camino profesional le han enseñado que en la Eliminatoria Sudamericana nada está dicho ni definido hasta último momento, por eso aún se ilusiona con alcanzar la clasificación con Colombia al Mundial de Catar, así las cuentas, los números, las predicciones y todo juegue en su contra.

El entrenador vallecaucano destaca la convicción que hay dentro del grupo de poder lograr el objetivo y las ganas que tienen de aprovechar esta última oportunidad que se les presenta en el clasificatorio a la máxima cita orbital, enfrentando a las selecciones de Bolivia (en Barranquilla) y Venezuela (en Puerto Ordaz), hoy eliminadas.

“Somos conscientes de la instancia en la que estamos. La clasificación —en la Eliminatoria— siempre nos ha dado la enseñanza de que hasta lo último se define todo. Lo importante es la convicción. Tenemos una última oportunidad de aprovechar dos juegos difíciles, hay que jugar los partidos. El deseo de querer clasificarnos es lo que va a primar, aparte de lo trabajado”, expresó el orientador de 64 años.

Rueda en consciente que para clasificar hay que mejorar en muchos aspectos, especialmente en la definición, algo que ha condenado a ‘la Amarilla’ en este tramo final del clasificatorio, donde acumula siete juegos sin marcar ni ganar.

“Hay que repasar la memoria táctica, hay que hacer ajustes, mejoramiento, lograr esa eficacia que ha estado ausente en los últimos juegos. El deseo es liberar ese juego y que se plasme con una eficacia para poder lograr los puntos que nos permitan seguir con la ilusión de clasificar”, afirmó.

El técnico de ‘la Amarilla’ le quiso quitar peso de encima a Luis Díaz, hoy referente de la Selección. Para el entrenador vallecaucano la responsabilidad no solo debe recaer en el extremo guajiro, sino que “él debe ser parte de la solución, no el salvador”, aprovechando sus habilidades y cualidades, esas que lo tienen figurando en el Liverpool.

“Ayer —el martes— me reuní con él para expresarle que es parte de la Selección, pero no es la solución. No podemos pensar que él sea el salvador. Díaz pasa por un gran momento. Su paso por el Porto y la Selección le han permitido llegar a donde está, pero la responsabilidad acá debe ser compartida. Somos todos, es una colectividad”, manifestó.

Rueda no comparte esa opinión que nace, en medio de la dificultad, sobre la falta de líderes en la Selección. El orientador destacó a varios referentes históricos como Ospina, Cuadrado, Falcao, James y Yerry Mina, todos con historia y charreteras en el combinado patrio.

“Eso de la falta de líderes es cuestionamiento que nace cuando no se logran los resultados. El liderazgo no es solo gritar, hacer show. Está el líder futbolístico, religioso, carismático. En Colombia tenemos líderes como Cuadrado, Ospina, Falcao y Mina, cada uno con su sensibilidad. Está el caso de James, que es un líder futbolístico que se ha marcado en los últimos años pese a las dificultades. Todos ellos siempre se han brindado con pasión y profesionalismo por la Selección”.

Rueda, que no quiso dar pistas de la formación titular, no descartó la posibilidad de ver juntos a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, dos creativos que le darían claridad y frescura al mediocampo tricolor.

“Es una posibilidad que puede presentarse. Juan Fernando se ha recuperado, luego de varias semanas de rehabilitación, y ha sumado minutos con River. Recuperado, es una alternativa grandísima la que tememos con él. Ambos han estado pocas veces juntos por temas de lesiones. Por respeto, la formación primero la comparto con los jugadores”, afirmó.

El entrenador vallecaucano reconoce que hay tensión, pero esperas que tanto ellos como cuerpo técnico como lo jugadores la sepan manejar a través de la confianza.

“Es difícil. Sabemos que es una responsabilidad grande la que tenemos frente al país. La idea es conversar con los jugadores, conscientes de que hay una tensión en todos, como cuerpo técnico y como jugadores. Hay que liberar eso, tenerse confianza, creer en el colectivo. No vamos a claudicar, vamos a luchar hasta el último segundo. Hay equipos fuertes que han clasificado con dificultades, bien sea a través del repechaje, caso de Italia o Portugal que tienen dificultades para llegar al Mundial. Aquí lo importante es la convicción que tengamos y el carácter para afrontar las dificultades, que le pongamos el pecho a la brisa”, aseguró.

Rueda le agradeció a las personas que le han mostrado su apoyo, especialmente al técnico del Junior, Juan Cruz Real, quien en días pasado pidió públicamente un respaldo total a la gestión del entrenador en la Selección, tras las caídas ante Perú y Argentina, que dejan a la Selección fuera de los puestos de clasificación.

“Quiero darle las gracias al profe Juan Cruz Real (DT Junior), que tuvo la gallardía de expresarme su apoyo públicamente en un momento duro. Le agradezco a él y a todos los que me han llamado. Eso es lo que le da fortaleza a uno para seguir poniéndole el pecho a la brisa”, dijo.

Por último, apeló al jugador número 12, a la afición, a la que estará en el estadio y a la que verá el juego desde su hogar. Rueda quiere a todos unidos entorno a la Selección.

“Hay que estar más unidos que nunca, sin importar todos los errores que hayamos cometidos. Barranquilla siempre ha sido la casa de la Selección y ahora más que nunca estos muchachos necesitan de ese respaldo”, concluyó.