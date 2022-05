Los coaches colombianos también piden pista en las Grandes Ligas

Luis Felipe Urueta, actual coordinador de desarrollo e instrucción de jugadores de los Diamondbacks de Arizona y quien ya acumula más de 10 años de experiencia, lidera la camada de técnicos. También en las Mayores está Luis Sierra, con los Medias Blancas de Chicago; y Jhonatan Solano, con los ‘Dbacks’, ambos parte del staff en los equipos grandes.

La novena de Arizona es la organización con más entrenadores colombianos. Sumándose a ‘Pipe’ y Solano están Jorge Cortés, manager de la filial Clase A, Jaime del Valle y Ronald Ramírez, ambos trabajando en la parte de desarrollo de jugadores del equipo.

En Grandes Ligas también podríamos incluir a Néstor Corredor, de los Cerveceros de Milwaukee, colombo-venezolano, quien trabaja como cátcher de bullpen e instructor de receptores.

Asimismo, hay entrenadores nacionales con mucha experiencia, que se han mantenido trabajando a través de los años en el sistema de categorías inferiores, como Jolbert Cabrera, con los Gigantes de San Francisco, actualmente en la sucursal Triple A.

Otro importante a destacar es José Mosquera, atlanticense, quien viene de ser campeón como manager de la Serie del Caribe con los Caimanes de Barranquilla. El joven técnico trabaja en la liga rookie de los Piratas de Pittsburgh.

En la liga de novatos de Arizona estará el cartagenero Jair Fernández, como manager de la filial de los Dodgers de Los Ángeles.

También hay quienes apenas inician su etapa como instructores, como son los casos de Jair Morelos, quien empezó este año a trabajar con los Azulejos de Toronto en la sede de República Dominicana, y Wilman Madera, quien acaba de firmar para ser coach de desarrollo en la categoría de novatos de los Cardenales de San Luis, también en suelo dominicano.

“La decisión no fue fácil, se me presentó la oportunidad con San Luis, y luego de que como jugador no estaba viviendo mi mejor momento, acepté. La transición no se me ha hecho difícil, ya uno va entendiendo el rol. Se me hizo fácil porque siempre he sido de preguntar y aprender mucho”, dijo Wilman en conversación con El HERALDO.