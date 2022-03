“Lo que está haciendo Xavi se asemeja a lo de Guardiola”, afirmó Torrent

El entrenador del Galatasaray, Domènec Torrent, afirmó que el Barcelona de Xavi Hernández es parecido al de Pep Guardiola, en la víspera de la visita de su equipo al Camp Nou para disputar la ida de los octavos de final de la Liga Europa.



"Guardiola es el mejor entrenador del mundo, y lo que está haciendo Xavi en el Barça se asemeja a lo que hacía él. Xavi tiene la idea muy clara de lo que quiere hacer, cómo lo puede hacer y con quién lo quiere hacer, y esto es una buena noticia para el barcelonismo", subrayó Torrent.



El preparador catalán asistente de Guardiola entre 2007 y 2012 en el club azulgrana, destacó además que su rival de mañana ha hecho "estupendo fichajes" en el mercado de invierno que le hacen jugar aún mejor.



Ademas, elogió el papel de los jugadores más jóvenes: "Con Pedri, Gavi y Nico, el Barcelona tiene un gran tesoro. Siempre ha sido así, los dos grandes valores del Barça son el estilo y la cantera".



Sobre el encuentro de este jueves, Torrent reconoció que es el peor momento para visitar el Camp Nou. "Los pillamos en el mejor estado de forma de todo el año. Ahora mismo, no tengo dudas de que, si empezase la Liga, serían candidatos a ganarla y que jugando a este nivel aún estarían vivos en la Champios League", manifestó.



Ni siquiera le consuela que Xavi haya anunciado bastantes rotaciones en el once para recibir al Galatasaray. "Puede cambiar el perfil de algún jugador, pero no la calidad individual. Y nosotros también haremos alguna rotación, porque es muy complicado que jugadores estén al mismo nivel físico durante muchos partidos y además tenemos que adaptarnos al rival", argumentó.



Fichado a principios de año para enderezar el rumbo del Galatasaray, Torrent de momento está lejos de lograrlo, y el equipo solo ha ganado dos de sus últimos diez partidos de la Superliga Turca, lo que le sitúa en la duodécima posición.



"Si quieres desarrollar un estilo parecido a lo que se ve aquí en Barcelona, que es lo que yo he vivido y para lo que vine, requiere tiempo, pero en el fútbol profesional se te exigen resultados", lamentó el técnico catalán, quien recordó que llegó a mitad de temporada y no ha podido confeccionar una plantilla que se adapte a su libreto.



Respecto al duelo de este jueves en el Camp Nou, Domènec Torrent es consciente de que su equipo tendrá que hacer "el partido perfecto" para tener opciones de pasar la eliminatoria en Estambul.



"El Barça te echa para atrás porque te ataca, te ataca y te ataca, pero no podemos olvidarnos de la posesión de la pelota, porque si tenemos que defender los 90 minutos ene este estadio, estamos perdidos", razonó.



"Nos van a dominar, lo sabemos. Han mejorado mucho la recuperación tras pérdida, pero debemos hacerles correr. Y tendremos nuestras opciones", sentenció.