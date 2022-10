Lista la programación de la última fecha del ‘todos contra todos’

Junior, que deberá ganar si quiere tener posibilidades de avanzar, se enfrentará el próximo domingo, a partir de las 4 de la tarde, en el estadio Jaraguay, de Montería. El compromiso se podrá ver por Win Sports Online.

El resto de los compromisos determinantes también se disputarán a la misma hora y el mismo día. Atlético Nacional vs. Equidad, en el Atanasio Girardot, será el que se vea por la señal tradicional de Win Sports, mientras que el partido entre Unión vs. América lo transmitirá Win Sports +.

En esta jornada también jugarán Bucaramanga vs. Pereira, Santa Fe vs. Once Caldas, Deportivo Pasto vs. Medellín, Cortuluá vs. Águilas y Alianza vs. Millonarios. Todos estos encuentros se podrán observar por Win Sports Online.

Los cotejos entre Envigado vs. Tolima y Deportivo Cali vs. Patriotas se disputarán el sábado, puesto que estos equipos no tienen posibilidades de clasificar.