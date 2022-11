Así está el tobillo de Messi a horas del debut de Argentina en Qatar

La selección Argentina completó su último entrenamiento antes de su puesta en escena en Qatar 2022 con Leo Messi incluido en el plantel pero sin Guido Rodríguez, aquejado de un proceso gripal que le dejó fuera de la sesión dirigida por Lionel Scaloni.



Volvió a ser de puertas abiertas los primeros quince minutos la práctica de ‘la Albiceleste’ después de que el domingo el entrenamiento fuera a puerta cerrada.



Leo Messi disipó todas las dudas aunque ya se había incorporado al grupo en la sesión precedente después de dos días, los primeros, apartado del resto de la plantilla de Scaloni. El viernes ni siquiera saltó al césped del campo de la Universidad de Qatar. Y el sábado irrumpió en el terreno de juego minutos más tarde que los demás y tuvo un tratamiento diferenciado del resto de jugadores.

En esta ocasión, el astro argentino compartió el entrenamiento completo con los demás. Absoluta normalidad para Lionel Scaloni que llega al choque ante Arabia Saudí, el primero para Argentina de la fase de grupos, con todos los futbolistas a su disposición a excepción de Guido Rodríguez.



El centrocampista del Betis fue la única ausencia de la jornada. El único que no contó para técnico que a lo largo de la semana ha tenido que adaptarse a diversos contratiempos y al estado físico de varios de sus jugadores.



Guido Rodríguez amaneció afectado por un proceso gripal y no participó en la práctica, la última antes del encuentro. Su participación en el estadio Lusail el martes es dudosa.



Sin embargo, regresó a la actividad Lisandro Martínez ya recuperado de la gripe que sufrió días atrás.



Aprovechó Scaloni para insistir en el planteamiento y en los once hombres que arrancarán el mundial y que, inicialmente, estará formado por Emiliano Martínez en la portería, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi en la defensa. Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, que ocupará el lugar habitual de Giovani Lo Celso, y en ataque, Lautaro Martínez y Ángel Di María como acompañantes de Leo Messi.