“La temporada del Barça se parece a la primera que viví yo”: Ronaldinho

El exfutbolista del Barcelona Ronaldo de Assis ‘Ronaldinho’ consideró que el curso que está viviendo el equipo azulgrana “se parece” a su primero “en el Barsa” en la presentación de Metasoccer, un universo desarrollado con la tecnología ‘blockchain’ (sin intermediación) que une el fútbol con los videojuegos y los NFTs (activos digitales).

“Se parece un poco a mi época, en la que empezamos un poco mal y luego remontamos. Ojalá ellos puedan hacer lo mismo. Estoy contentísimo por Xavi y por todo lo que está haciendo. Espero que pueda dar muchas alegrías a la afición del Barsa”, añadió el brasileño sobre la actualidad del equipo azulgrana en la Casa Seat de la capital catalana.

Por otra parte, deseó que el azulgrana Pedro González ‘Pedri’, que este domingo volvió a maravillar al Camp Nou con un golazo decisivo ante el Sevilla, “marque una época en el mundo del fútbol porque tiene mucha calidad”.

Ronaldinho también se refirió a la salida del Barsa de su excompañero y amigo Leo Messi, que precisamente se fue a un equipo en el que también jugó el brasileño, el Paris Saint-Germain. “Para mí fue una sorpresa cuando salió del Barsa, pero es un gran amigo y para mí lo importante es que esté bien”, comentó.

En la misma línea se expresó sobre la probable salida de Kylian Mbappé del equipo parisino: “Lo que quiero es que Mbappé sea feliz, no me importa dónde. Ahora juega en uno de los clubes más grandes. Me encanta verlo jugar y es una gran persona”.

De hecho, Ronaldinho dijo que los futbolistas con los que más disfruta actualmente son “Leo (Messi), Neymar y Mbappé”, la tripleta atacante del PSG.