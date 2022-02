La magia de Díaz encanta en Anfield

¿Quién dijo miedo? Luis Díaz no conoce esa palabra, no hace parte de su fútbol, no se ve en su personalidad. El guajiro nuevamente demostró su carácter y calidad. Empezó como titular y anotó por primera vez con el Liverpool en la victoria 3-1 ante Norwich City, ayer en un Anfield repleto y ensordecedor.

Díaz, la gran incorporación del mercado en Inglaterra, consiguió la tercera diana tras protagonizar una gran diagonal que el capitán Jordan Henderson leyó y explotó con un maravilloso pase en profundidad.

Fue titular el colombiano por segunda vez en la Premier y dio muestras de su categoría con el tanto en el tramo final del encuentro que llevó la tranquilidad a las gradas de Anfield en un choque complicado y que se resolvió de buena manera para el cuadro de Jurgen Klopp.

El jugador de Barrancas, de 25 años, recibió la asistencia de Henderson y enfiló a la meta rival. El meta Angus Gunn salió a evitar el tanto, pero Díaz elevó suavemente la pelota para llevarla a la red a nueve minutos del final.

En el 90, ‘Luchito’, que había sentenciado el triunfo rojo, fue sustituido por el japonés Takumi Minamino.

En dos minutos, por medio del senegalés Sadio Mané primero y del egipcio Mohamed Salah después, el Liverpool dio la vuelta a la ventaja que adquirió el Norwich en Anfield para amarrar el triunfo y alargar su acoso al liderato que mantiene el Manchester City en la Premier.

El conjunto de Jurgen Klopp, que tiene un partido menos, se sitúa a seis puntos del líder, que perdió 3-2 ante Tottenham en un emocionante choque.

Sufrió más de lo esperado con el colista el Liverpool, incapaz de traducir en gol su gran dominio. Se le complicó más la situación al inicio de la segunda parte, cuando el kosovar Milot Rashica aprovechó un pase de Joshua Sargent para batir a Alisson y poner al equipo de Dean Smith por delante.

No consiguió el alivio el Liverpool hasta la hora de juego. La entrada de Thiago y Divock Origi dio otro aire al equipo de Klopp, que empató en el minuto 65 con un tanto de media chalaca de Mané a pase de Konstantinos Tsimikas.

Dos después, un saque de puerta largo del meta Alisson encontró a Salah. El egipcio sorteó a Angus Gunn, portero visitante, y con tranquilidad llevó el balón a la red para poner por delante a los locales, que redondearon la victoria a nueve minutos del final con el tanto de Diaz tras recibir el balón de Henderson.

La quinta victoria seguida mantiene al Liverpool en busca del liderato que ostenta el Manchester City y confirma a Luis Díaz como un jugador con la magia para encantar a Anfield.